Slušaj vest

Na zvaničnoj Instagram stranici UEFA Liga Evrope usred noći objavljeni su snimci najboljih odbrana prvog kola prestižnog takmičenja, a na prvom mestu je majstorija golmana Crvene zvezde, Brazilca Mateusa.

Fudbaleri Zvezde i Seltika odigrali su nerešeno 1:1 na Marakani, a jedan od junaka utakmice bio je čuvar mreže crveno-belih, koji je bio impresivan na ovom meču.

Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić

Početkom drugog poluvremena vezao je nekoliko sjajnih intervencija Brazilac, a jedna se posebno izdvojila. Nigren je prošao po desnoj strani, ubacio loptu u peterac, svi su videli loptu u mreži kada je Ihenačo uputio udarac, ali Mateus je fenomenalno odbranio njegov šut sa tri metra.

Zanimljivo, među najboljim odbranama prvog kola Lige Evrope našle su se i intervencije čuvara mreže Seltika - Kaspera Šmajhela. Posebno impresivna bila je njegova odbrana nakon udarca Duartea. Ispružio se Šmajhel i vrhovima prstiju pipnuo loptu, dovoljno da ne završi u rašljama. Udarila je u prečku i odbila se daleko...

 Kurir sport

Ne propustiteFudbal"REZULTAT 1:1 JE FER ZA OBE EKIPE" Trener Seltika oduševljen atmosferom na "Marakani"
Brendon Rodžers
FudbalMILOJEVIĆ ODBIO DA ODGOVORI NA JEDNO PITANJE NOVINARA: Ne bih da odgovorim na to
zvezda-celtic-324147.JPG
FudbalZVEZDA NA SKENERU KURIRA Mateus pravio čuda, a Arnautović potvrdio klasu: Crveno-beli su ovo morali da dobiju, a jedan igrač je u potpunosti zakazao
FK Crvena zvezda
FudbalDA LI JE CRVENA ZVEZDA OŠTEĆENA ZA PENAL? Evo šta o tome kaže ekspert za suđenje Zdravko Jokić
Zdravko Jokić

Radost navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir