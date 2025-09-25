Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa ekipom Seltika rezultatom 1:1 u okviru prvog kola Lige Evrope.

Iskusni defanzivac crveno-belihMiloš Veljković odigrao je solidno utakmicu, mada se odaje utisak da nije komandovao odbranom nako kako bi trebalo.

Moralo je to mnogo bolje - Miloš Veljković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

– Mislim da smo imali šanse da pobedimo. Kao ekipa delovali smo ozbiljno, pogotovo prvo poluvreme, drugo poluvreme je bilo pad nekih 15 minuta, ali smo i tu izašli i imali šanse. Mislim da je sve u svemu jedna zrela utakmica i mislim da su to detalji koji odlučuju – rekao je Veljković.

Osvrnuo se i Veljković i na to koga je od Seltikovih napadača bilo teže čuvati, kao i na saradnju sa Tebom Učenom.

– Mislim da su obojica dobri špicevi. Ihenačo je, kao što je pokazao, moćan u šesnaestercu, Maeda je dosta agilan igrač i zna sa loptom. Mislim da smo Tebo i ja uradili solidan posao. Tebo je isto ušao i za njega nije lako da nedelju dana igra pa ne igra, a sada smo igrali zajedno. Mislim da je komunikacija između nas bila dobra i sve u svemu smo delovali solidno.

1/34 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić

Pohvalio je i golmana Crvene zvezde Mateusa.

– Mateus je sjajan golman sa karakterom i danas nam je čuvao leđa. Mislim da je sjajno odigrao.

Na kraju je govorio i o podršci sa tribina.

– Oni su naš 12. igrač. Njihova podrška nam je dala vetar u leđa, pogotovo u drugom poluvremenu, u tih poslednjih 20 minuta. Zahvaljujem se svima što su došli da nas podrže – zaključio je Veljković.