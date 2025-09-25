Slušaj vest

Crveno-beli su učešće u Ligi Evrope ove sezone započeli remijem rezultatom 1:1 protiv škotskog prvaka na stadionu Rajko Mitić.

Utakmicu je obeležila velika borba i sjajna atmosfera na tribinama uprkos tome što je u većem delu utakmice padala kiša.

Kiša je počela da pada neposredno pred početak utakmice, a kada su igrači izašli na teren bio je najjači pljusak.

Fudbaleri Crvene zvezde Nair Tiknizjan i Mirko Ivanić su pokušali da zaštite mališane koji su sa njima izašli na teren, skinuli su svoje jakne i dali im.

Tiknizjan i Ivanić dali jakne mališanima tokom pljuska Foto: Kurir Sport

Mališani su potom noseći velike crvene jakne otrčali sa terena.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Tiknizjan i Ivanić dali mališanima jakne tokom pljuska Izvor: Kurir

