Zanimljiv prizor je mogao da se vidi ispred svlačionica na stadionu Rajko Mitić nakon utakmice Crvena zvezda - Seltik.
LEP RAZGOVOR
HIT PRIZOR ISPRED SVLAČIONICA NA MARAKANI NAKON MEČA! Fudbaler Zvezde dugo sedeo na podu, a iznenadiće vas kada vidite šta je radio i sa kim
Na ternu je viđena velika borba, meč odigran u okviru prvog kola Lige Evrope je završen rezultatom 1:1, a posle završetka sve je imalo znatno mirniji ton.
Posebno je zanimljivo bilo videti Jung Vu Seola, fudbalera Crvene zvezde i njegovog zemljaka Jang Hjun Juna, fudbalera Seltika i saigrača iz reprezentacije Južne Koreje.
Seol je odigrao celu utakmicu, dok je Jun na terenu proveo 68 minuta.
A, neposredno nakon što je utakmica završena, njih dvojica su se našla ispred svlačionica.
Jung Vu Seol sa fudbalerom Seltika posle utakmice Foto: Kurir Sport
Deluje da im je razgovor i te kako prijao, s obzirom na to da je prilično potrajao.
Seol i Jun su seli ispred svlačionica, fudbaler Seltika je čak u jednom trenutku dobio obrok za posle utakmice.
