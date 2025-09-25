Slušaj vest

Na ternu je viđena velika borba, meč odigran u okviru prvog kola Lige Evrope je završen rezultatom 1:1, a posle završetka sve je imalo znatno mirniji ton.

Posebno je zanimljivo bilo videti Jung Vu Seola, fudbalera Crvene zvezde i njegovog zemljaka Jang Hjun Juna, fudbalera Seltika i saigrača iz reprezentacije Južne Koreje.

Seol je odigrao celu utakmicu, dok je Jun na terenu proveo 68 minuta.

A, neposredno nakon što je utakmica završena, njih dvojica su se našla ispred svlačionica.

Jung Vu Seol sa fudbalerom Seltika posle utakmice Foto: Kurir Sport

Deluje da im je razgovor i te kako prijao, s obzirom na to da je prilično potrajao.

Seol i Jun su seli ispred svlačionica, fudbaler Seltika je čak u jednom trenutku dobio obrok za posle utakmice.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Seol sa saigračem iz reprezentacije posle utakmice sa Seltikom Izvor: Kurir

