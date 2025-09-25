Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da savladaju Seltik na startu grupne faze Lige evrope, pošto su u sredu veče u Beogradu odigrali samo 1:1 (0:0) protiv prvaka Škotske.

Više od 35.000 ljudi, po kišnom vremenu uživalo je u utakmici Zvezde i Seltika, koja je bila visokog ritma, sa mnogo energije i šansi na oba gola. Na Zvezdinoj strani briljirao je brazilski čuvar mreže Mateus.

Mateus na utakmici protiv Seltika Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Opravdao ukazano poverenje

Ako je i bilo sumnje tokom leta, zašto je Mateus (33) uopšte angažovan i stigao na Marakanu, one su definitivno otklonjene posle meča sa Seltikom. Briljirao je Brazilac i u 177. večitom derbiju protiv Partizana, a da se nalazi u sjajnoj formi pokazao je na startu Lige Evrope.

Crvena zvezda je u prvom poluvremenu bila bolji rival od Seltika, ali bolju igru nije uspela da materijalizuje. Mateus u tim trenucima gotovo da nije imao posla, a i što je imao, rešavao je bez problema.

Veče 24. septembra, iako kišovito, ali prijatno i toplo, bilo je veče golmana Crvene zvezde. Kada je počelo drugo poluvreme fudbaleri Seltika su se nametnuli kao dominantan tim. Lako su probijali linije crveno-belih, atakovali sa leve strane koju je držao Nair Tiknizjan. Da nije bilo Mateusa, ko zna kako bi se završila utakmica.

1/7 Vidi galeriju Mateus Crvena zvezda Seltik Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Ukrotio četiri zicera

Krenimo redom, jer Brazilac to svakako zaslužuje. Igran je 52. minut kada je Seltikov Šveđanin Benjamin Nigren u 52. minutu neometan šutirao sa 15 metara. Svi na stadionu loptu su već videli u golu, međutim tako nije mislio Zvezdin čuvar mreže, koji je uhvatio živu loptu, za olakšanje i uzdah navijača na Marakani.

Samo minut kasnije skinuo je Mateus još jedan zicer, ovaj put Kelečiju Ihenaču i to sa pet metara, kada mu je bez straha ušao telom u šut. A onda i treća neverovatna odbrana Brazilca, kada je iskosa sa pet metara odbranio šut mladom Kolbiju Donovanu.

Dominacija Seltika isplatila se u 55. minutu, kada je Ihenačo iskoristio sjajnu asistenciju Nigrena, koji je lako prošao Naira Tiknizjana i Miloša Veljkovića, a onda posle kiksa Frenklina Teba Učene smestio loptu visoko u golmanov levi ugao. Stvarno, ovde Mateus ništa nije mogao.

Keleči Ihenačo pogađa loptom u glavu Mateusa na utakmici između Crvene zvezde i Seltika u Ligi Evrope Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Lopta pravo u lice

Ali... Spektakularan je bio Brazilac ove večeri. Taman kada se Zvezda podigla i izjednačila preko Marka Arnautovića, Seltik se podigao iz nokdauna. Stvorili su igrači škotskog prvaka lepu priliku ispred gola Zvezde, međutim Mateus je bio na visini zadatka. Ponovo je ispred sebe imao Ihenača, koji je sa pet metara dobro šutirao, ali Brazilac nije dozvolio da se lopta nađe u mreži, jer je gol pokrio svojim telom. Dobio je jak udarac loptom u lice, a nekoliko trenutaka su mu lekari ukazivali pomoć, jer je jedno vreme bio bez svesti. Ipak, brzo je došao sebi i nastavio da brani kao da mu se ništa nije desilo.

OČigledno je da se Mateus u Ligi Evrope osećao na svom terenu, a kako i ne bi, jer smo konsultujući statistiku izbrojali da je branio na 75 utakmica u ovom takmičenju, uključujući i kvalifikacije. Prema portalu Sofascore, koji je cenjen i specijalizovan za ocene i statistiku igrača, Mateus je s pravom proglašen za igrača utakmice između Crvene zvezde i Seltika.

Mateus leži na travi za vreme utakmice između Crvene zvezde i Seltika u Ligi Evrope Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Najbolje ocenjeni igrač utakmice

Brazilac je dobio ocenu 8,2, najvišu od svih aktera iz oba tima. Imao je pet sigurnih intervencija, jedno boksovanje lopte, četiri odbrane unutar peterca, 35 dodira sa loptom i prilično visok procenat sigurnih dodavanja od 74 odsto. Dobio je jedan duel na zemlji, a imao je i jedan atraktivan potez, driblanje protivničkog igrača ispred svog gola, kada je dobio uzdahe, ali i ovacije Zvezdine publike.

Naredne dve utakmice Crvena zvezda gostuje u Ligi Evrope i oba puta u Portugalu. Prvi sledeći meč je protiv Porta na stadionu "Dragao", 2. oktobra od 21.00 čas. Treća utakmica biće od posebnog značaja za Mateusa, jer će čuvati gol Crvene zvezde protiv svog doskorašnjeg kluba Brage u kojem je proveo devet godina. I to 23. oktobra od 18.45 sati na stadionu "Munisipal". Emocije će sigurno raditi...