Utakmica prvog kola drugog ranga evropskog takmičenja na stadionu Rajko Mitić je završena rezultatom 1:1.

Crveno-beli su imali svoje šanse, ali je utisak da je ishod utakmice mogao da ode u bilo kojem od dva preostala pravca, s obzirom na to da je golman Mateus imao nekoliko sjajnih odbrana.

Na kraju, otvaranje takmičenja bodom protiv škotskog prvaka ne bi trebalo gledati kao nešto loše, a osim boda, crveno-belima je pripala i određena novčana suma.

Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić

Za nerešen ishod protiv Seltika, Crvena zvezda je zaradila 150.000 evra.

Da su crveno-beli pobedili u Ljutice Bogdana bi stigla suma od 450.000 evra koliko donosi svaka pobeda u Ligi Evrope.

