Fudbaleri Crvene zvezde otvorili su ligaški deo Lige Evrope remijem protiv Seltika.
NIJE SAMO BOD, CRVENO-BELIMA REMI PROTIV SELTIKA DONEO ZARADU! Evo koliko je Zvezda dobila novca za 1:1 na startu Lige Evrope
Utakmica prvog kola drugog ranga evropskog takmičenja na stadionu Rajko Mitić je završena rezultatom 1:1.
Crveno-beli su imali svoje šanse, ali je utisak da je ishod utakmice mogao da ode u bilo kojem od dva preostala pravca, s obzirom na to da je golman Mateus imao nekoliko sjajnih odbrana.
Na kraju, otvaranje takmičenja bodom protiv škotskog prvaka ne bi trebalo gledati kao nešto loše, a osim boda, crveno-belima je pripala i određena novčana suma.
Za nerešen ishod protiv Seltika, Crvena zvezda je zaradila 150.000 evra.
Da su crveno-beli pobedili u Ljutice Bogdana bi stigla suma od 450.000 evra koliko donosi svaka pobeda u Ligi Evrope.
