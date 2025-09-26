Slušaj vest

Sara je ispratila dešavanja sa stadiona Rajko Mitić gde je meč odigran u okviru prvog kola Lige Evrope završen rezultatom 1:1.

Seltik je imao prednost od 56. minuta golom Ihenača, a Marko Arnautović je doneo izjednačenje u 65. minutu kada je ujedno i postavio konačan rezultat.

Arnautović je pojačao crveno-bele kao veliko pojačanje nakon što je proveo dve sezone u Interu.

Marko Arnautović Crvena zvezda - Seltik Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Gol protiv Seltika je njegov drugi otkako je stigao u Beograd uz tri asistencije na sedam upisanih nastupa.

Sara se tokom utakmice, neposredno nakon što je njen suprug postigao gol, oglasila putem društvene mreže Instagram.

Na svom nalogu je objavila snimak ekrana na kojima se vidi rezultat utakmice uživo.

U tom trenutku je bio 65. minut, baš kada je Marko postigao gol.

Objava Sare Arnautović
Objava Sare Arnautović Foto: Printscreen

