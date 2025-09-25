Slušaj vest

Lionel Mesi je bez sumnje fudbalska ikona i centralna figura Intera iz Majamija, ali izgleda da stvari unutar kluba nisu tako savršene kako deluju spolja.

Bivši igrač Lidsa, Mateuš Klih, izneo je kritike na račun organizacije u američkom klubu, ističući da iza kulisa vlada haos, i to samo zbog Mesija.

Lionel Mesi u dresu Intera Foto: Summer Lamont / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Rich Von Biberstein / Zuma Press / Profimedia

“Ne preporučujem da se ide u Inter Majami dok god je Mesi tamo. To je propast”, kazao je Klih u podkastu “Fut Trak” i potom objasnio:

“Ljudi odlaze iz tog kluba, treneri, fiziotarapeuti. U organizacionom smislu, klub je jako loš. Suštinski, Mesijev otac je taj koji upravlja Inter Majamijem. Tamo svi pričaju španski i ništa ne može da se uradi bez odobrenja Mesijevih. Uz to, sam klub je, u stvari, smešten 45-50 minuta van Majamija”.

Ne propustiteFudbalLIONEL MESI - DAME I GOSPODO! Fudbalska poezija čudesnog Argentinca: Postigao dva spektakularna gola i ispisao istoriju "preko bare"
Lionel Mesi
FudbalMESI PRELOMIO - EVO GDE ĆE IGRATI DO MUNDIJALA! Sjajna vest, Argentinac ne završava karijeru
profimedia-1012710662.jpg
FudbalMESI SE PROPISNO OBRUKAO! Potcenio Hrvata, pa ispao smešan: Izveo najgoru panenku u karijeri i odveo tim u poraz!
Lionel Mesi
FudbalSUZA NA MESIJEVOM LICU I SNIMAK KOJI ĆE SE PAMTITI ZAUVEK! Leo odigrao svoj poslednji meč u Argentini - zablistao na svom oproštaju, pogledajte dirljive scene!
profimedia-1034250119.jpg

Novak oduševljen Mesijevom proslavom gola Izvor: Instagram/djokernole