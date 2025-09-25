Žestoke prozivke na račun Lionela Mesija
Fudbal
NE PAMTI SE OVAKAV UDAR NA LIONELA MESIJA! Poznati fudbaler osuo žestoku paljbu po Argentincu, pa spomenuo i njegovo oca: "Ne idite u Inter Majami dok..."
Slušaj vest
Lionel Mesi je bez sumnje fudbalska ikona i centralna figura Intera iz Majamija, ali izgleda da stvari unutar kluba nisu tako savršene kako deluju spolja.
Bivši igrač Lidsa, Mateuš Klih, izneo je kritike na račun organizacije u američkom klubu, ističući da iza kulisa vlada haos, i to samo zbog Mesija.
Lionel Mesi u dresu Intera Foto: Summer Lamont / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Rich Von Biberstein / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
“Ne preporučujem da se ide u Inter Majami dok god je Mesi tamo. To je propast”, kazao je Klih u podkastu “Fut Trak” i potom objasnio:
“Ljudi odlaze iz tog kluba, treneri, fiziotarapeuti. U organizacionom smislu, klub je jako loš. Suštinski, Mesijev otac je taj koji upravlja Inter Majamijem. Tamo svi pričaju španski i ništa ne može da se uradi bez odobrenja Mesijevih. Uz to, sam klub je, u stvari, smešten 45-50 minuta van Majamija”.
Reaguj
1