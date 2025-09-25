Slušaj vest

Defanzivac je zabrinuo navijače Notingem Foresta i reprezentacije Srbije u završnici utakmice protiv Betisa u Ligi Evrope.

Milenković je imao problem da stoji na terenu u nadoknadi vremena, a niko nije želeo da izbaci loptu iz igre kako bi mu bila ukazana pomoć.

Srbin je izmenjen u 93. minutu, a delovalo je da bi njegov problem mogao da bude ozbiljniji.

Srećom, trener Notingem Foresta Ante Postekoglu je doneo dobru vest nakon utakmice.

Upitan o stanju Milenkovića, poručio je sledeće:

"Grčevi... Ništa strašno za Nikolu".

Nikola Milenković u svakom slučaju neće moći da igra za Srbiju protiv Albanije 11. oktobra zbog crvenog kartona na utakmici protiv Engleske, ali, kako je važan deo nacionalnog tima, bitno je da bude na raspolaganju selektoru Draganu Stojkoviću u ostatku kvalifikacija.

