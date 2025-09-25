Slušaj vest

"Sa ponosom i zadovoljstvom obaveštavamo Zemunce i sportsku javnost da je najbolji i najefikasniji stranac u istoriji srpskog fudbala, Mohamed El Fardu Ben, novo i veoma važno pojačanje Zemuna. Čovek koji zna kako se osvajaju titule i koji se prepisao na postizanje bitnih golova biće važan šraf zeleno-plave čete u borbi za povratak u Super ligu Srbije i radu sa mladim igračima kojima će biti mentor", piše u objavi Zemuna na društvenoj mreži Instagram.

Ben (36) je prošle sezone igrao za Železničar iz Pančeva, u koji je došao iz APOEL-a iz Nikozije, dok je za Crvenu zvezdu nastupao od 2018. do 2023. godine.

Sa beogradskim crveno-belima, za koje je odigrao ukupno 196 utakmica i postigao 83 gola, osvojio je pet titula u državnom prvenstvu i dve u nacionalnom kupu.

Pre dolaska u Crvenu zvezdu igrao je i za Olimpijakos.

Nakon 10 odigranih utakmica u dosadašnjem delu sezone u Prvoj ligi Srbije, Zemun je prvi na tabeli sa 24 boda.

(Beta)