FIFA PREDSTAVILA MASKOTE ZA MUNDIJAL 2026: Evo zbog čega su izabrane baš ove tri životinje
Maskote za Svetsko prvenstvo sledeće godine, koje će se održati u Kanadi, Meksiku i SAD, su Mejpl los, Zaju jaguar i Klač beloglavi orao. Sve tri maskote su danas predstavljene na zvaničnom sajtu FIFA.
Mejpl predstavlja Kanadu, Zaju predstavlja Meksiko, a Klač predstavlja Sjedinjene Američke Države.
"Oni odražavaju kulturu, nasleđe i duh svojih zemalja. Zajedno simbolizuju jedinstvo, raznolikost i ljubav prema fudbalu", saopštila je FIFA.
Šampionat 2026. godine, na kojem će po prvi put učestvovati 48 timova, otvara se u Meksiku 11. juna.
Finale je planirano za 19. jul u East Rutherfordu.
Žreb za preliminarne grupe održaće se 5. decembra u Vašingtonu.
Plasman na planetarnu smotru pored organizatora osigurale su i selekcije Australije, Irana, Japana, Jordana, Južne Koreje, Uzbekistana, Maroka, Tunisa, Argentine, Brazila, Kolumbije, Ekvadora, Paragvaja, Urugvaja i Novog Zelanda.