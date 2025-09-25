Slušaj vest

Maskote za Svetsko prvenstvo sledeće godine, koje će se održati u Kanadi, Meksiku i SAD, su Mejpl los, Zaju jaguar i Klač beloglavi orao. Sve tri maskote su danas predstavljene na zvaničnom sajtu FIFA.

Mejpl predstavlja Kanadu, Zaju predstavlja Meksiko, a Klač predstavlja Sjedinjene Američke Države.

"Oni odražavaju kulturu, nasleđe i duh svojih zemalja. Zajedno simbolizuju jedinstvo, raznolikost i ljubav prema fudbalu", saopštila je FIFA.

Šampionat 2026. godine, na kojem će po prvi put učestvovati 48 timova, otvara se u Meksiku 11. juna.

Finale je planirano za 19. jul u East Rutherfordu.

Žreb za preliminarne grupe održaće se 5. decembra u Vašingtonu.

Plasman na planetarnu smotru pored organizatora osigurale su i selekcije Australije, Irana, Japana, Jordana, Južne Koreje, Uzbekistana, Maroka, Tunisa, Argentine, Brazila, Kolumbije, Ekvadora, Paragvaja, Urugvaja i Novog Zelanda.

