Bili Vigar, nekadašnji fudbaler Arsenala, preminuo je u 21. godini od posledica povrede mozga koju je zadobio tokom utakmice pre dva dana.

Vigar se povredio na utakmici njegovog Čičester sitija i Vingejta pošto se sudario glavom sa igračem iz protivničkog tima.

Pružena mu je prva pomoć na terenu, a zatim je helikopterom prebačen u bolnicu u London.

Stavljen je u indukovanu komu, ali je posle dva dana preminuo.

