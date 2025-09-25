Vigar se povredio na utakmici njegovog Čičester sitija i Vingejta pošto se sudario glavom sa igračem iz protivničkog tima
TRAGEDIJA! Bivši fudbaler Arsenala (21) preminuo od posledica povrede mozga tokom utakmice
Bili Vigar, nekadašnji fudbaler Arsenala, preminuo je u 21. godini od posledica povrede mozga koju je zadobio tokom utakmice pre dva dana.
Vigar se povredio na utakmici njegovog Čičester sitija i Vingejta pošto se sudario glavom sa igračem iz protivničkog tima.
Pružena mu je prva pomoć na terenu, a zatim je helikopterom prebačen u bolnicu u London.
Stavljen je u indukovanu komu, ali je posle dva dana preminuo.
