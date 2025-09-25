Slušaj vest

Fudbaleri Dinamo Zagreba zabeležili su veliki trijumf nad Fenerbahčeom od 3:1 u prvom kolu ligaške faze Lige Evrope.

Dinamu sada sledi gosrtovanje Makabiju iz Tel Aviva, koja zbog agresije Izraela na Gazu svoje mečeve igra van svojih granica, tačnije u Bačkoj Topoli.

Gostovanje jednog hrvatskog kluba u Srbiji potencijalno može biti izazovan bezbednosni zadatak za organizatore utakmice, UEFA, kao i za oba kluba, otuda su se hrvatski mediji već počeli baviti ovom utakmicom, makar onim delom koji se tiče bezbednosti.

"Naravno, sada se mogu postavljati mnoga pitanja u vezi s gostovanjem "modrih" u Srbiji", pišu Sportske novosti.

U pomenutom tekstu se pominju demonstracije i nestabilna društvena situacija u Srbiji kao faktor rizika po Zagrepčane.

"Hoće li zagrebački klub biti siguran u Bačkoj Topoli? Kad se sagleda sva ta priča oko protesta i demonstracija u susednoj državi, sasvim je logično postaviti to pitanje. Kakav će biti sigurnosni protokol, hoće li se tražiti neko dodatno osiguranje za zagrebački klub, hoće li na utakmicu moći putovati Dinamovi navijači? Sva ta pitanja u ovom trenutku nemaju odgovor".

1/4 Vidi galeriju Dinamo Zagreb - Seltik Foto: Sanjin Strukic / Xinhua News / Profimedia, Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Pomenuti hrvatski medij navodi da iz centrale Evropske fudbalske federacije nije stigao nikakav dopis, baš nijedan, koji se tiče bezbednosnih protokola za utakmicu koju Dinamo igra na teritoriji Srbije.

"U sredu, pre utakmice s turskim Fenerbahčeom, u Maksimiru smo dobili odgovor da iz UEFA u plavi dom nije stigla apsolutno nikakva informacija. Drugim rečima, Dinamo ne zna baš ništa".

Više informacija biće dostupno već do kraja nedelje.

"Zagrebački klub do petka mora prijaviti vreme treninga pre utakmice, kao i vreme održavanja pres-konferencije".

Ono što je najvažnije, kako je rečeno pomenutom hrvatskom mediju iz kluba: "Dinamo se priprema kao da je sve normalno, sprema se za gostovanje u Srbiji".