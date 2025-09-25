Fudbaleri Elčea odigrali su nerešeno 1:1 na gostujućem terenu protiv Osasune, u utakmici šestog kola španskog prvenstva.
OSASUNA I ELČE PODELILI BODOVE: Pedrosa u nadoknadi spasao goste poraza
Osasuna je povela golom koji je Viktor Munjos postigao u 10. minutu, a bod Elčeu obezbedio je Adrija Pedrosa u drugom minutu nadoknade vremena.
Elče je uz Real Madrid i Barselonu neporažen u Primeri ove sezone. Posle četvrtog remija zauzima peto mesto na tabeli sa 10 bodova.
Osasuna je ove sezone prvi put odigrala nerešeno i ima sedam bodova na 13. mestu.
Večeras igraju još Ovijedo i Barselona.
(Beta)
