Osasuna je povela golom koji je Viktor Munjos postigao u 10. minutu, a bod Elčeu obezbedio je Adrija Pedrosa u drugom minutu nadoknade vremena.

Elče je uz Real Madrid i Barselonu neporažen u Primeri ove sezone. Posle četvrtog remija zauzima peto mesto na tabeli sa 10 bodova.

Osasuna je ove sezone prvi put odigrala nerešeno i ima sedam bodova na 13. mestu.

Večeras igraju još Ovijedo i Barselona.

(Beta)

