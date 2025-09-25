Slušaj vest

Jamal je imao problema sa povredom kuka, ali se ipak početkom meseca odazvao u reprezentaciju Španije za utakmice protiv Bugarske i Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine. On se vratio u klub i dalje povređen, zbog čega se Flik požalio.

Kako su preneli španski mediji, trener Barselone je tada tvrdio da su u reprezentaciji znali da je Jamal povređen, ali da je on uprkos tome imao veliku minutažu.

Flik posebno nije bio zadovoljan selektorom De la Fuenteom, koji je kratko prokomentarisao situaciju.

"Danas, u mojoj domovini, u ovom trenutku se ne sećam šta je Flik rekao i ne zanima me", rekao je De la Fuente za Marku.

Izvor iz Fudbalskog saveza Španije rekao je da nije bilo razgovora sa Barselonom u vezi problema sa povredom Jamala, ali pojedini mediji su naveli da je lekarski tim reprezentacije znao da mladi fudbaler ima problem koji utiče na njegovu sposobnost da igra.

Malo je verovatno da će se situacija dalje razvijati, pošto se očekuje da se Jamal vrati na teren u narednih sedam dana. On bi mogao da bude u ekipi u nedelju za utakmicu protiv Real Sosijedada u prvenstvu ili posle toga za duel protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona.

Jamal je početkom nedelje drugu godinu uzastopno dobio prestižni trofej Kopa, za najboljeg mladog fudbalera sveta.

(Beta)