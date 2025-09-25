Slušaj vest

Fudbaleri Lila pobedili su večeras na svom terenu Bran sa 2:1, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evropa.Lil je poveo u 54. minutu preko Hamze Igamanea, da bi šest minuta kasnije izjednačenje norveškom timu doneo Sevar Magnuson.

Strelac gola za pobedu francuskog predstavnika bio je neuništivi veteran Olivije Žiru u 80. minutu, desetak minuta pošto je ušao sa klupe

Žiru (39) je tako postao najstariji francuski fudbaler koji je postigao gol u evropskim takmičenjima - pogodio je mrežu sa navršenih 38 godina i 360 dana.

Desetak minuta pre gola ušao je sa klupe, ali i to malo vremena u akciji, i samo jedna šansa, bili su mu dovoljni da demonstrira klasu, ujedno i donese trijumf "dogama".Glavom, u svom stilu smestio je loptu u mrežu.

Žiru je, osim toga, upisao svoje ime u istoriju francuskog fudbala - postao je najstariji igrač iz ove zemlje koji se upisao u strelce u nekom od evropskih takmičenja.

Ujedno je i drugi najstariji francuski fudbaler koji je zaigrao u zvaničnoj evropskoj utakmici. Taj rekord već dugo drži Bruno Ferero koji je u okviru Kupa Kupova 1973. godine igrao protiv bugarskog Beroa u momentu kada je imao 39 godina i 302 dana.

Žiru je, podsetimo, i trenutni rekorder reprezentacije Francuske sa 57 golova.