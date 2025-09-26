Slušaj vest

U četvrtak je kompletirano prvo kolo Lige Evrope.

Crvena zvezda je na startu takmičenja upisala bod, pošto je na stadionu "Rajko Mitić" odigrala nerešeno sa Seltikom 1:1 i trenutno zauzima 18. mesto na tabeli.

Ni naredni protivnici crveno-belih nisu oduševili na startu Lige Evrope. Lil, Steaua, Braga i Porto nisu blistali, ali su ipak uspeli da upišu tri boda, dok su Selta, Šturm i Malme zabeležili poraze u prvom kolu.

Podsetimo, šampion Srbije će u nastavku takmičenja igrati u Portugalu protiv Porta i Brage, zatim će dočekati francuski Lil i FCSB na svom terenu, igraće u Austriji protiv Šturma, u Švedskoj protiv Malmea i sa Seltom iz Viga u Beogradu.

Lil je u sredu savladao Bran golom Žirua u 80. minutu, Steaua je uz dosta sreće stigla do pobede u Holandiji. Braga je srušila Fejnord na svom terenu, dok je Porto je u gostima savladao Salcburg golom Vilijama Gomeša u 93. minutu.

Rezultati Zvezdinih protivnika u prvom kolu:

Midjiland - Šturm 2:0 (1:0)

Braga - Fejenord 1:0 (0:0)

Malme - Ludogorec 1:2 (0:2)

Go Ahed Igls - FCSB 0:1 (0:1)

Lil - Bran 2:1 (0:0)

Salcburg - Porto 0:1 (0:0)

Štutgart - Selta 2:1 (0:0)

Kurir sport

