Novinar Rodolfo Gomez izneo je niz šokantnih optužbi na račun slavnog Brazilca Nejmara.

Gomez je na svojoj platformi tokom lajv prenosa fudbalera Satosa predstavio kao razuzdanu osobu koja je zavisna od alkohola i noćnog života.

Brazilac je jedno vreme važio za jednog od najboljih fudbalera sveta. Imao je blistave epizode u Barseloni i Pari Sen Žermenu i mnogi su smatrali da bi sigurno imao i Zlatnu loptu da se nije zadesio u eri Mesija i Ronalda. Nažalost, poslednjih godina nije ni bleda senka igrača koji je svojevremeno svojim fudbalskim umećem oduševljavao navijače širom sveta.

U januaru ove godine vratio se u svoj matični klub Santos nakon neuspešne epizode u Saudijskoj Arabiji. Verovali su fanovi da će uspeti da oživi karijeru, ali to se nije desilo. U poslednje vreme muku muči sa povredama, pa ga ne gledamo toliko često na terenu.

Brazilski novinar Rodolfo Gomez otkrio je da Nejmara nećemo videti kako igra fudbal do kraja godine, a pored zdravstvenih problema, Gomez je izrazio zabrinutost i zbog navika koje Nejmar praktikuje van terena. Prema njegovim tvrdnjama, fudbalski as usvojio je rutinu koja se nikako ne preporučuje profesionalnim sportistima.

Novinar tvrdi da je Nejmar zavisan od viskija koji redovno meša sa energetskim pićima. Svaki dan puši nargilu i partija do ranih jutarnjih sati, pa na spavanje ide tako oko 4-5 ujutru.

Pozivajući se na izvore bliske Nejmaru, Gomez otkriva da treninzi Santosa počinju kasnije jer Brazilac ostaje u klubovima do kasno u noć.

"Treninzi Santosa počinju u 10 ili 11 ujutru zbog Nejmara. On ostaje budan do sitnih sati. Igrači su već tražili da počnu ranije sa treninzima, ali klub to ne dozvoljava, jer Nejmar ne bi stigao na vreme. Niko se ne usuđuje da mu protvreči".

Nejmar najavio tužbu

Kompanija NR Sports, koja zastupa interese Nejmara saopštila je da će pokrenuti sudski postupak protiv novinara Gomeza zbog, kako kažu, "lažnih i neutemeljenih informacija" koje je izneo o salvnom fudbaleru.

"Nejmar je meta lažnih, klevetničkih i potpuno neutemeljenih informacija. Širenja takvih sadržaja ne samo da ugrožava njegovu čast i reputaciju, već doprinosi dezinformisanju društva, narušavajući kredibilitet ozbiljnog novinarstva".

Kurir sport