Slušaj vest

Dušan Vlahović pronašao je konačno mir u Juventusu, ali činjenica da na kraju sezone postaje slobodan igrač jasno ga stavlja na vrh liste fudbalera koji su interesantni najboljim i najbogatijim klubovima Evrope.

Činjenica je da Dušan Vlahović (25) u Juventusu ne igra onoliko koliko bi trebalo, ali svaku priliku na terenu maksimalno koristi, pa je od početka sezone na osam utakmica postigao šest golova i to za svega 326 minuta na terenu.

Mašina za golove, a Nemci to znaju - Dušan Vlahović Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Rumenige lobira za Srbina

Juventus će pokušati Srbina da proda u januaru i zaradi makar nešto novca, jer ne treba zaboraviti da ga je klub iz Torina kupio za 83,5 miliona evra od Fjorentine u zimu 2022. godine.

Glavni kandidat trenutno za dovođenje Dušana Vlahovića je Bajern iz Minhena. Poseno što za Srbina lobira jedan od glavnih čelnika kluba Karl Hajnc Rumenige.

- Bajern ga ima na svojoj listi. Već su ga razmatrali u prošlosti, ali nisu mogli da postignu dogovor. On je napadač po Bajernovoj meri, ono što klub traži - piše nemački tabloid "Bild".

1/9 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Borusije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Ricco / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Hari Kejn se vraća u Englesku



Eventualni dolazak Dušana Vlahovića na Alijanc arenu, ne znači da će Bajern da se reši Harija Kejna. Opet, Englez će od sledećeg leta moći da napusti Minhen za klauzulu koja glasi na 65 miliona evra, što nije problem za većinu igrača iz Premijer lige. Zato Nemci već u januaru hoće da se osiguraju i dovedu Srbina. A, njega bi u Minhenu čekala ista, ili veća plata od one koju ima u Torinu.

- Vlahovićeva zarada odgovara platežnoj moći Bajerna, naročito ako se otvori dodatni prostor koji zauzima zarada Harija Kejna, klub bi lako mogao da priušti Vlahovića - navodi nemački list.

Koristi svaki minut na terenu - Dušan Vlahović Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Poslednja godina ugovora u Torinu



Dušan Vlahović je u poslednjoj godini ugovora sa Juventusom, koja mu donosi 12 miliona evra godišnje. Jasno je da napadač srpske fudbalske reprezentacije ne bi išao u klub za manju platu, a Bajern, iako racionalan u svojim finansijama, nikada nije cepidlačio kada su u pitanju vrhunski fudbaleri. Srbin krajnje profesionalno obavlja svoj posao u Juventusu. Kad god dobije priliku da igra, on je koristi. Maksimalno je fokusiran i koncentrisan, bilo da su u pitanju utakmice u Seriji A, ili u Ligi šampiona, redovno postiže golove.

I nije samo Bajern jedini klub koji pomno prati sve ono što radi Dušan Vlahović. List "Gazeta delo sport" piše da bi snažni centarfor mogao od zime da zaigra u Premijer ligi. Emisari Čelsija i Mančester junajteda ne ispuštaju iz vida Dušana Vlahovića.

Dušan Vlahović na naslovnoj strani lista Gazeta delo sport Foto: Printskrin

Zarada između 25 i 30 miliona evra

Pod naslovom "Vlahović odlazi" italijanski sportski list piše o tome, da će čelnici Juventusa sigurno prodati Srbina u januaru, da bi njegova naredna destinacija mogla da bude Engleska.

- Juve će Srbina staviti na tržište u januaru. Trener Igor Tudor mora da da šansu Džonatanu Dejvidu i Luisu Opendi. Srbin će biti na klupi u subotu, na utakmici protiv Atalante. Klub cilja da ga proda Čelsiju ili Junajtedu - piše italijanski list.



Italijanski novinari procenjuju da bi Juventus od prodaje Dušana Vlahovića mogao da zaradi između 25 i 30 miliona evra. Plus, ušteda na plati od 12 miliona evra, što znači najmanje pola od te sume. Zato klub iz Torina želi po svaku cenu da uhvati na zimu poslednju šansu, da za Dušana Vlahovića izvuče makar neki novac, jer je on još letos odbio bilo kakvu mogućnost produženja ugovora za manju platu, od one koju trenutno ima.