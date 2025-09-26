Slušaj vest

Ta odluka je doneta kako ne bi pogoršao povredu prepona, saopštio je trener Čelsija Enco Mareska.

"Odlučili smo da zaštitimo Kola kako se povreda ne bi pogoršala. Biće van terena dve do tri nedelje, verovatno do pauze za reprezentacije", rekao je Mareska.

Palmer (23), koji je u Čelsi stigao iz Mančester Sitija u septembru 2023, ove sezone je imao problema sa zadnjim ložama, što ga je primoralo da napusti teren već u 21. minutu nedavnog poraza od Mančester junajteda (1:2).

Italijanski trener je naglasio da se ne razmišlja o operaciji, već o pažljivom tretmanu.

"Radi se samo o upravljanju bolom u preponama. Sa brojem odigranih utakmica, ovo je očekivano. Nadamo se da će biti 100 odsto spreman nakon reprezentativne pauze", rekao je Mareska.

Čelsi, trenutno šesti u Premijer ligi, odigraće naredne mečeve protiv Brajtona i Liverpula bez Palmera, a izostajaće i u utorak protiv Benfike u Ligi šampiona.

