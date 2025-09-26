Slušaj vest

PSŽ nije precizirao kada se Brazilac povredio, iako je odigrao ceo meč protiv Marseja u ponedeljak (poraz 0:1), kao i meč Lige šampiona prošle nedelje protiv Atalante.

Markinjos se tako priključio listi povređenih u kojoj su već Usman Dembele (butina), Dezire Due (list) i Žoao Neveš (butina), koji su u procesu rehabilitacije, navodi se u lekarskom saopštenju kluba.

Foto galerija iz Nju Džersija

Na jutarnjem treningu u petak oni su izostali, dok je vezista Fabijan Ruiz radio odvojeno od ekipe. Bredli Barkola, koji je imao problema sa mišićem butine i zbog toga propustio duel sa Marsejom, vratio se u trenažni proces.

PSŽ će u sredu ugostiti Barselonu u Ligi šampiona, a već 5. oktobra igraće protiv Lila u Ligi 1.