Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić se nalazi pred velikim jubilejom u crveno-belom dresu.

Imaće sjajni fudbaler priliku da postigne 100. gol za Zvezdu, u nedelju 28. septembra protiv Radničkog 1923, tima protiv kojeg je postigao najviše pogodaka u karijeri.

Mirko Ivanić kao kapiten Crvene zvezde Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Izabranici Vladana Milojevića će ugostiti kragujevački Radnički u okviru 10. kola Superlige Srbije. Crvena zvezda je do sada odigrala 61 utakmicu protiv narednog rivala, a slavila je na 46 susreta. Ubedljivo najefikasniji igrač protiv ekipe iz Kragujevca je aktuelni kapiten Mirko Ivanić, koji je u 11 navrata bio enigma za Radnički.

Mirko Ivanić je kao igrač Crvene zvezde do sada odigrao 11 mečeva protiv Radničkog 1923, a u listu strelaca se upisao u čak osam situacija.

Nije strano da je Mirko Ivanić jedan od vodećih igrača Crvene zvezde, ali statistički gledano, Radnički iz Kragujevca je tim koji iskusnom igraču iz Bačkog Jarka najviše odgovara. Tome svedoči i podatak da je Zvezdina četvorka najviše golova u karijeri postigla upravo protiv ekipe iz Kragujevca, ukoliko dodamo i tri pogotka koja je upisao igravši za Vojvodinu.

Ukupno 11 puta je Ivanić zatresao mrežu Radničkog, a do jubilarnog 100. gola će imati priliku da stigne već u nedelju, 28. septembra od 19.00 časova na stadionu “Rajko Mitić”.

Navijači Crvene zvezde će imati priliku da podrže kapitena, koji bi još jednim golom protiv Radničkog ispisao nove stranice istorije crveno-belih.