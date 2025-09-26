Slušaj vest

Nema dana, a da ruski mediji ne napišu seriju tekstova o Dejanu Stankoviću, treneru fudbalera moskovskog Spartaka.

Utisak je da Rusi ne bi imali o čemu da pišu, da Dejan Stanković prošle sezone nije ušao u njihovu Premijer ligu.

Ne vole ga mediji u Rusiji - Dejan Stanković Foto: Alexander Nesterov / Sputnik / Profimedia

Baš ga ne vole

Hajka i kampanja na Dejana Stankovića u ruskim medijima traje već nekoliko meseci. Ruku na srce i sam Stanković je kumovao tome, najviše zbog svog nedoličnog ponašanja tokom utakmica Spartaka. Nebrojeno puta bivši as Intera, Lacija i Crvene zvezde svađao se sa sudijama, kolegama, protivničkim fudbalerima i publikom.

Na derbiju između Spartaka i Dinama napravio je Dejan Stanković incident zbog kojeg ga je Disciplinska komisija Ruskog fudbalskog saveza kaznila sa jednomesečnom zabranom vođenja ekipe. Zbog suspenzije Srbin ne može da sedi na klupi svog tima, a ruski mediji ne prestaju sa kampanjom o njegovoj smeni.

Navodno, celo rukovodstvo moskovskog Spartaka složilo se da se uruči otkaz Dejanu Stankoviću, čak je sportski direktor Španac Fransis Kahigao digao ruke, iako je uvek bio uz Srbina i branio ga. Mediji danima spekulišu ko bi mogao da zameni Stankovića, pa su tako u prvi plan isplivali Vladimir Ivić koji radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i domaći stručnjak Andrej Talalajev, trener Baltike iz Kalinjingrada.

Ugalde objasnio suštinu

Međutim, smena se nije desila, iako ruski novinari navijaju i tvrde da bi mogla da se dogodi u narednim danima. A, razlog je sledeći. Svlačionica štiti Dejana Stankovića. Igrači su uz svog trenera. Očigledno je srpski trener stekao takav autoritet u svlačionici i sjedinio se sa ekipom, da su fudbaleri na njegovoj strani.

Napadač Spartaka Argentinac Manfred Ugalde izjavio je da igrači podržavaju trenera usred glasina o njegovom mogućem otpuštanju.

- Ja sam fudbaler, moj posao je da igram. Ne želim da pričam o svim tim glasinama. Moj posao je da igram i pomognem timu da pobedi. Ali, naravno, ako me već pitate, želimo da Stanković nastavi da radi sa timom - rekao je Manfred Ugalde za Sovjetski sport.

Dejan Stanković i Manfred Ugalde na treningu Spartaka Foto: Www.spartak.com

Titula nije izgubljena

Spartak iz Moskve je najveći i najpopularniji klub u Rusiji, a titulu čeka od 2017. godine. Trenutno su šesti na tabeli, sa četiri boda manje od vodećeg Krasnodara, koji brani titulu.

Spartak u nedelju kod kuće igra protiv ekipe Nižnji Novgorod i apsolutni je favorit za pobedu. U narednom kolu 5. oktobra čeka ga veliki moskovski derbi, kada gostuju najvećem rivalu u gradu, ekipi CSKA. I to bez Dejana Stankovića.