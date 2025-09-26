Slušaj vest

"Kada su se pojavile glasine, sedeo sam sa Vilijamom i pitao ga. Rekao mi je: "Ne, želim da ostanem ovde i igram za tebe, veoma sam srećan"", rekao je Arteta na konferenciji za novinare.

Prethodnog dana britanski mediji su izvestili da je Saliba već dao saglasnost za produžetak ugovora sa Arsenalom do 2030. godine. Trener je naglasio da će klub zvanično objaviti dogovor kada sve bude finalizovano.

Saliba, visok 1,92 m, rođen u Bondiju u regionu Pariza, potpisao je za Arsenal 2019. godine, a potom je bio na pozajmicama u Sent Etjenu, Nici i Marseju. Od 2022. godine postao je standardni starter.

"Sa njegovim godinama, što ponekad zaboravljamo, ono što je postigao je zaista impresivno: doslednost, napredak i zrelost koju je stekao iz godine u godinu. Imao je ključnu ulogu u svemu što smo postigli u poslednjim sezonama", izjavio je Arteta.

(Beta)

Ne propustiteFudbalIGRALI SMO DOBRO, A GUBILI UTAKMICE! TO MORA DA SE PROMENI: Koković samokritičan pred duel sa Vojvodinom
Radomir Koković, trener fudbalera Železničara iz Pančeva
FudbalRUSI SAMO IZ OVOG RAZLOGA NISU SMENILI DEJANA STANKOVIĆA: Jedna stvar čuva bivšeg trenera Crvene zvezde na kormilu Spartaka!
Dejan Stanković na utakmici protiv Dinama
FudbalOZBILJAN UDARAC ZA PARIŽANE! Jedan od najboljih igrača povrede propušta meč protiv Barselone u Ligi šampiona!
profimedia-1018991320.jpg
FudbalJEDAN FUDBALER ZVEZDE UVEK BUDE POSEBNO INSPIRISAN PROTIV KRAGUJEVČANA: Protiv njih je igrao 11 puta, a spakovao im je 8 golova!
Marko Arnautović i Mirko Ivanić

Gol Porta za pobedu Izvor: Arena Sport