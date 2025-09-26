Slušaj vest

"Kada su se pojavile glasine, sedeo sam sa Vilijamom i pitao ga. Rekao mi je: "Ne, želim da ostanem ovde i igram za tebe, veoma sam srećan"", rekao je Arteta na konferenciji za novinare.

Prethodnog dana britanski mediji su izvestili da je Saliba već dao saglasnost za produžetak ugovora sa Arsenalom do 2030. godine. Trener je naglasio da će klub zvanično objaviti dogovor kada sve bude finalizovano.

Saliba, visok 1,92 m, rođen u Bondiju u regionu Pariza, potpisao je za Arsenal 2019. godine, a potom je bio na pozajmicama u Sent Etjenu, Nici i Marseju. Od 2022. godine postao je standardni starter.

"Sa njegovim godinama, što ponekad zaboravljamo, ono što je postigao je zaista impresivno: doslednost, napredak i zrelost koju je stekao iz godine u godinu. Imao je ključnu ulogu u svemu što smo postigli u poslednjim sezonama", izjavio je Arteta.

