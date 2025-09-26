Slušaj vest

Narednog četvrtka (2. oktobra) će fudbaleri Dinamo Zagreba i Makabija iz Tel Aviva igrati meč Lige Evrope u Bačkoj Topoli.

U međuvremenu, UEFA je izdala saopštenje povodom ove odluke, rekavši da su svi bezbednosni aspekti ispitani u prethodnim danima. 

Dinamo Zagreb - Seltik Foto: Sanjin Strukic / Xinhua News / Profimedia, Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Takođe, zatraženo je da se karte ne prodaju gostujućim navijačima, tj, fanovima Dinama, pošto je Makabi nominalni domaćin u Srbiji:

- U konsultaciji sa oba kluba i nadležnim srpskim i hrvatskim vlastima, UEFA je zatražila da se ne prodaju karte gostujućim navijačima u Bačkoj Topoli. Ova odluka je doneta nakon temeljne procene rizika - navode iz UEFA.

