U međuvremenu, UEFA je izdala saopštenje povodom ove odluke, rekavši da su svi bezbednosni aspekti ispitani u prethodnim danima.

Takođe, zatraženo je da se karte ne prodaju gostujućim navijačima, tj, fanovima Dinama, pošto je Makabi nominalni domaćin u Srbiji:

- U konsultaciji sa oba kluba i nadležnim srpskim i hrvatskim vlastima, UEFA je zatražila da se ne prodaju karte gostujućim navijačima u Bačkoj Topoli. Ova odluka je doneta nakon temeljne procene rizika - navode iz UEFA.