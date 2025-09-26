UEFA kategorična kada je reč o navijačima Dinamo Zagreba!
žestoko
UEFA SPUSTILA RAMPU HRVATIMA: Kakav šamar navijačima Dinama iz Zagreba uoči meča u Srbiji!
Slušaj vest
Narednog četvrtka (2. oktobra) će fudbaleri Dinamo Zagreba i Makabija iz Tel Aviva igrati meč Lige Evrope u Bačkoj Topoli.
U međuvremenu, UEFA je izdala saopštenje povodom ove odluke, rekavši da su svi bezbednosni aspekti ispitani u prethodnim danima.
Dinamo Zagreb - Seltik Foto: Sanjin Strukic / Xinhua News / Profimedia, Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Takođe, zatraženo je da se karte ne prodaju gostujućim navijačima, tj, fanovima Dinama, pošto je Makabi nominalni domaćin u Srbiji:
- U konsultaciji sa oba kluba i nadležnim srpskim i hrvatskim vlastima, UEFA je zatražila da se ne prodaju karte gostujućim navijačima u Bačkoj Topoli. Ova odluka je doneta nakon temeljne procene rizika - navode iz UEFA.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši