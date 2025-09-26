Pobeda Surduličana!
nova tri boda
SUPERLIGA SRBIJE: Radnik nastavio sa pobedama, IMT pao u Surdulici!
Fudbaleri Radnika iz Surdulice su nastavili niz dobrih rezultata i u premijernom meču novog kola savladali IMT na svom terenu - 2:0.
Ovo je drugi trijumf u nizu za sastav Marka Jakšića i sada su se popeli na tabeli do 10. mesta, a već u 4. minutu je Bogdanović doveo domaćina u vođstvo.
Radnik ponovo u Super ligi Srbije Foto: Kurir Sport
Nije se dugo čekalo ni na drugi pogodak, pošto je Tremule povećao prednost na 2:0, što se na kraju ispostavilo i kao konačan ishod. Iskusni Batis je u finišu dobio crveni karton, što dodatno otežava situaciju za Traktoriste.
Na kraju, IMT je sa ovim porazom pao na trinaestu poziciju, ali ima isti broj bodova kao Radnik - deset.
