Predsednik Fudbalskog saveza Turske Ibrahim Hadžiosmanoglu poslao je pismo čelnicima svetskog fudbala, uoči sednice Izvršnog odbora Uefa naredne sedmice, na kojoj bi mogla da bude izglasana suspenzija Izraela.

"Sada je vreme da Fifa i Uefa deluju. Uprkos tome što se pozicioniraju kao branioci građanskih vrednosti i mira, sportski svet i fudbalske institucije su dugo ćutale", naveo je Hadžiosmanoglu u pismu, prenela je agencija Anadolija.

On nije u odboru Uefa, sastavljenom od 20 članova i za koji se očekuje da će imati većinu za izbacivanje Izraela, u slučaju da se obavi glasanje.

Američki Stejt dipartment u četvrtak je najavio da će raditi na tome da spreči bilo kakav pokušaj da se Izrael izbaci sa Svetskog prvenstva 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Predsednik Fife Đani Infantino je blizak sa organizatorima Mundijala i američkim predsednikom Donaldom Trampom i ne čini se da bi mogao da podrži suspenziju Izraela.

Đani Infantino sprema pravu fudbalsku revoluciju Foto: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

Izrael se takmiči u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a narednu utakmicu igra u Oslu 11. oktobra.

Istražna komisija Ujedinjenih nacija saopštila je početkom meseca da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi, što je dovelo do toga da španski premijer Pedro Sančes zatraži sportske sankcije protiv Izraela.

Sančes je rekao da bi Izrael trebalo tretirati na isti način kao Rusiju, koja je 2022. godine izbačena iz međunarodnih takmičenja zbog rata u Ukrajini.

Izrael je redovno negirao da njegove akcije u Gazi predstavljaju genocid i naveo da su opravdane kao sredstvo samoodbrane.

Izrael je napao Gazu kao odgovor na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kome je poginulo 1.200 osoba, a 251 je oteta.

Prema podacima ministarstva zdravlja od tada je najmanje 65.000 ljudi poginulo u Gazi.

(Beta)