Fudbaleri Crvene zvezde dočekače u utakmici 10. kola prvenstva Srbije Radnički 1923.

Biće to prilika da se na stadionu "Rajko Mitić" posle duže vremena pojavi Vladimir Stojković, čuvar mreže ekipe iz Kragujevca.

Stojković je sa 17 godina došao u Crvenu zvezdu iz Loznice, ali se nije snašao, pa je išao na pozajmicu u Leotar, a potom branio za Zemun.

Vratio se u Zvezdu u sezoni 2005-2006, a potom otišao u Sporting iz Lisabona. Pri isteku ugovora sa Portugalcima, u sezoni 2010-2011 stigao je na pozajmicu u Partizan. Potom je sa crno-belima potpisao ugovor do 2013. godine. Još jednom je nosio dres Partizana, i to od 2017. do 2021. godine.

Možda dolazak Stojkovića u Partizan ne bi toliko pogodio navijače Crvene zvezde da nije bilo, sada već čuvene majice, sa kojom je Stojković izašao na 139. večiti derbi odigran na stadionu Crvene zvezde.

Na majici je na prednjoj strani bilo ispisano "Oprostite mi moju ružnu prošlost". Poruka je bila namenjena navijačima Partizana koji su sa skepsom dočekali bivšeg čuvara mreže Crvene zvezde.

"Ne smatram da je ovo provokacija, ali moj odnos prema Zvezdi više nije isti. Nisam uradio ništa neobično posle pobede u derbiju, otišao sam da se radujem sa mojim navijačima i porukom im rekao šta mislim" rekao je tom prilikom Stojković.

Partizan je u tom derbiju slavio 1:0 golom Almamija Moreire.

Delije su mu zamerile što se, dok je boravio u Zvezdi, kleo na večnu ljubav ovom klubu.

Zato se sa severa često orilo 'Vrati srpski pasoš Mustafa', a i sam nadimak 'Mustafa' je prebolio i ne smeta mu kao nekad.

"Simpatičan je nadimak. Nije mi nikad smetao, sad mi je čak i drag. Normalno se odazivam na to Mustafa. Ne ljutim se ni kad me na ulici neko pozove tako. To shvatam kao finu provokaciju."

A navijači Zvezde mu za nedelju najavljuju 'topao' doček.

Navijači Crvene zvezde su mu spremili i uvredljivu pesmicu.