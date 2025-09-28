Slušaj vest

Fudbaleri Srbije 11. oktobra od 20.45 će u Leskovcu dočekati Albaniju u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Albanija - Srbija

Biće to praktično duel od kojeg će umnogome zavisiti pitanje drugog mesta u grupi K, a koje vodi u baraž za Prvenstvo sveta koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kako se meč približava tako iz Albanije stižu sve žešće provokacije.

Tako je Alban Meha, koji je igrao u čuvenoj utakmici na stadionu Partizana 2014. godine, koja je prekinuta zbog drona, poručio da su i sada mogući incidenti:

"Srbiji nikada ne treba verovati. Verujem da će našim fudbalerima biti veoma teško da igraju tamo. Ipak, želim da im poželim mnogo uspeha i da nas pobedom učine ponosnim", rekao je za list "Gazeta".

Srbija se nada da će predstojeći duel proteći bez problema, a da će na terenu naš tim osvojiti tri boda koja će biti možda i presudna u borbi za drugo mesto.