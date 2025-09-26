Slušaj vest

Radomir Đalović, nekadašnji član Crvene zvezde i do skora trener Rijeke, posle samo 16 dana podneo je ostavku na mesto šefa struke Maribora.

Đalović je 9. septembra preuzeo slovenački klub i pobedio u sve tri utakmice koje je vodio.

Do razlaza je došlo nakon što se dogodila tuča dvojice fudbalera Maribora na treningu. Slovenači portali navode da su u pitanju bili Omar Rekik i Benjamin Tete, a tamošnji portali jednako tako navode da je tom prilikom udarac zadobio i sam Đalović koji je pokušao da smiri situaciju. Vrlo brzo nakon toga Đalović je odlučio da napusti svoju dužnost u Mariboru.

- Došlo je do iskre na stadionu između dvojice igrača. Dogodio se incident i fizički obračun, ali sve je trajalo deset sekundi. Bio sam tamo i video. Nakon treninga obojica igrača su želela da upute izvinjenje treneru zbog svih neugodnosti i tek su tada obojica saznala da je i Đalović bio udaren. Lično to nisam video. Takve stvari se događaju unutar kolektiva i mislio sam da će Đalović drugačije rešiti stvar. Ili da inicira pokretanje disciplinskog postupka ili da celu stvar gurne pod tepih - izjavio je Cem Basgul, direktor Maribora.

