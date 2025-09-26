Slušaj vest

Pre tačno 35 godina, 26. septembra 1990. godine, prekinuta je utakmica između Hajduka i Partizana u Splitu.

Navijači Hajduka, popularna "Torcida" po unapred smišljenom scenariju upali su u teren, skinuli su jugoslovensku zastavu i zapalili je. Bio je to početak kraja Jugoslavije.

Igra se 71. minut, a Partizan je vodio 2:0.

Nekoliko hiljada navijača je uletelo u teren skandirajući nezavisnoj Hrvatskoj.

Fudbaleri Partizana jedva su izbegli linč, spasavajući živu glavu bekstvom u svlačionicu.

Nakon povika "skinite zastavu", službena zastava tadašnje države je nestala u plamenu.

- Dogovor je bio da ćemo prekinuti utakmicu bez obzira na rezultat. Znalo se ko će je prekinuti, znalo se ko će zapaliti zastavu, sve je bilo organizovano - rekao je za Dalmatinski portal tadašnji predsednik Torcide Stipe Valenta.

Ako je utakmica u Maksimiru između DInama i Crvene zvezde označavala početak građanskog rata, onda je ova utakmica definitivno označavala kraj zajedničke države. I to na simbolički način, paljenjem državne zastave.

Samo nekoliko meseci kasnije počeo je rat.