OPERACIJA, KOMPLIKACIJE, PA - NAZAD U BOLNICU! I TO HITNO! Isplivali detalji horora kroz koji prolazi Arnautovićev selektor!
Ralf Ragnik, selektor fudbalske reprezentacije Austrije za koju nastupa i igrač Crvene zvezde Marko Arnautović, trenutno prolazi kroz pakao.
Nemački stručnjak na klupi Austrije operisan je prošle nedelje u Bavarskoj i to zbog problema sa zglobom. Ipak, prema pisanjima "Bilda", njegovi problemi počeli su posle operacije kada je pokupio infekciju, te je hitno morao nazad u bolnicu!
Ragnik je trebalo da 29. septembra saopšti sastav reprezentacije za mečeve sa San Marinom i Rumunijom, ali će zbog horora kroz koji prolazi to izgleda umesto njega uraditi njegov pomoćnik Lars Kornetka.
Ovo je inače druga operacija zgloba koju ima Ralf Ragnik, a ni prva nije prošla kako je zamislio. Operisao se u junu, pa u julu, a da li će to morati još jednom posle ove infekcije, ostaje da se vidi.
Podsetimo, Ralf Ragnik je na "Bilinom polju" u Zenici izašao na teren na bicikli i svi su se pitali šta se dešava, a na kraju se ispostavilo da je to uradio zbog problema sa zglobom. Pogledajte kako je ta situacija izgledala:
