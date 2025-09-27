Slušaj vest

Ralf Ragnik, selektor fudbalske reprezentacije Austrije za koju nastupa i igrač Crvene zvezde Marko Arnautović, trenutno prolazi kroz pakao.

Nemački stručnjak na klupi Austrije operisan je prošle nedelje u Bavarskoj i to zbog problema sa zglobom. Ipak, prema pisanjima "Bilda", njegovi problemi počeli su posle operacije kada je pokupio infekciju, te je hitno morao nazad u bolnicu!

Ragnik je trebalo da 29. septembra saopšti sastav reprezentacije za mečeve sa San Marinom i Rumunijom, ali će zbog horora kroz koji prolazi to izgleda umesto njega uraditi njegov pomoćnik Lars Kornetka.

Ovo je inače druga operacija zgloba koju ima Ralf Ragnik, a ni prva nije prošla kako je zamislio. Operisao se u junu, pa u julu, a da li će to morati još jednom posle ove infekcije, ostaje da se vidi.

Podsetimo, Ralf Ragnik je na "Bilinom polju" u Zenici izašao na teren na bicikli i svi su se pitali šta se dešava, a na kraju se ispostavilo da je to uradio zbog problema sa zglobom. Pogledajte kako je ta situacija izgledala:

