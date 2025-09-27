Slušaj vest

Simposar ili simpozijum sporta održava se po 14. put u Sarajevu, a prvog dana nagradu je dobio srpski klub TSC iz Bačke Topole.

Uspesi TSC prošle godine, kada su zauzeli drugo mesto u prvenstvu Srbije, a onda stigli do nokaut faze i šesnaestine finala Lige konferencije nisu prošli nezapaženo. I bez odjeka.

Janoš Žemberi, na Simposaru u Sarajevu Foto: Privatna arhiva

Prvi čovek kluba iz Bačke Topole Janoš Žemberi dobio je priznanje za Sportski proboj i inspiraciju generacijama, kako stoji na plaketi. Na Simposaru Žemberi ne natvan "čovekom koji je svojim vizionarskim pristupom i ulaganjima pretvorio jedan mali klub u ozbiljnog igrača na evropskoj sceni".

Janoš Žemberi je među gostima Simposara, a na sajtu simpozijuma stoji da je reč o uglednom sportskom lideru i predsedniku FK TSC iz Srbije, kluba koji je pod njegovim vođstvom postao primer uspešne transformacije iz lokalnog u evropski fudbalski projekat.

"Pod njegovim vođstvom, TSC je izgradio jedan od najmodernijih stadiona u regionu i izborio igre u evropskim takmičenjima, postavši primer kako se strateškim radom i jasnom vizijom može graditi uspeh. Žemberi se ističe kao lider koji pokazuje da fudbal nije samo rezultat na terenu, nego i razvoj infrastrukture, mladih igrača i zajednice. Njegov rad prepoznat je i izvan granica Srbije, gde se TSC danas posmatra kao model modernog i ambicioznog kluba."

Međunarodni sportski simpozijum “Simposar Sarajevo 2025“, koji traje od 26. do 28. septembra i ove godine okupio je eminentna sportska imena iz zemalja regiona i sveta. Glavni gosti su Hristo Stoičkov i Žan-Mari Pfaf, te Ostoja Mijailović, Janoš Žemberi, Dragi Kanatlarovski, Zlatko Dalić, Niko Kranjčar, Dejan Kamenjašević, Mirza Kapetanović, Aljoša Asanović... Osnivač i direktor Simposara je novinar Sabahudin Topalbećirević.