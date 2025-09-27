Slušaj vest

FK Crvena zvezda sa ponosom ugostio je legendu kluba, nekadašnjeg golmana Zvonka Milojevića, koji je sa velikom radošću gledao utakmicu prvog kola Lige Evrope između crveno-belih i škotskog Seltika.

Zvonko Milojević ostao je u srcima navijača kao jedan od najboljih golmana koje je Crvena zvezda imala.

Nekadašnji šampion sveta sa Crvenom zvezdom je doživeo tešku saobraćajnu nesreću u Nemačkoj, nakon koje još uvek vodi svoju najvažniju životnu borbu, ali nikada nije prestao da bude uz svoj klub.

Zvonko Milojević gledao je utakmicu protiv Seltika. Tom prilikom uputio je navijačima iskrenu poruku i poziv za naredni duel u domaćem prvenstvu protiv Radničkog 1923.

– Zvezda je Zvezda. Voleo bih da na stadionu bude bar upola gledalaca kao protiv Seltika, da Zvezda ponovo pokaže ono što jeste, najbolja u Srbiji, što je već dokazala više puta. Vidimo se na utakmici protiv Radničkog u nedelju od 19.00 časova. Ako Bog da, biću ponovo među svojim omiljenim klubom, navijačima i igračima – rekao je Milojević.

Po dolasku Zvonka Milojevića na Marakanu, izazvane su ogromne emocije, brojni navijači su mu prilazili da se fotografišu i pozdrave ga. Bio je smešten u loži VIP 1, odakle je ispratio duel svog voljenog kluba.