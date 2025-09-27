Slušaj vest

Crveno-beli su ostali bez ligaškog dela Lige šampiona pošto su ispali u plej-ofu kvalifikacija od kiparskog Pafosa.

Prilikom gostovanja "Jutru" na televiziji "Prva" Rade Bogdanović je poručio da mu je žao što Zvezda ne igra u elitnom rangu evropskog fudbala.

"Prvo moram da kažem, šteta što nisu otišli u Ligu šampiona, a morali su, bio im je protivnik po meri, nisu po mom mišljenju ušli jer ih je malo sreća izdala. Moram da kažem i da nisu imali koncentraciju, jer tim koji primi gol u odlučujućoj utakmici za ulazak u grupnu fazu, kada primi u prvom minutu i u poslednjem, nije zaslužio da ide dalje. Dobro je za Zvezdu da je u Evropi i da ćemo je gledati", rekao je Bogdanović.

1/21 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

U prvom kolu Lige Evrope srpski šampion je protiv prvaka Škotske odigrao utakmicu bez pobednika koja je, na stadionu Rajko Mitić, završena rezultatom 1:1.

"Prvu utakmicu protiv Seltika su podbacili, ipak je Seltik jedna od slabijih ekipa. Morali su da dobiju, imali su i šanse, pogotovo u prvom poluvremenu. Bilo je tu zalaganja, bilo je nekih određenih grešaka u samoj igri, pogotovo početkom drugog poluvremena kada su igrači Seltika imali svoje šanse. Fali jedan centralni bek godinama, i vidite kako smo primili gol na toj utakmici. Biće i za Zvezdu jako teško u narednim utakmicama, zavisi kako će da dižu formu, jer Duarte je jako dobar igrač, imao je prečku, nije imao sreću. Može da se živi sa 1:1 i zbog same atmosfere medija, ali je to jako malo jer te čekaju utakmice koje su teške. Vaditi se protiv Porta, na gostujućim terenima, je jako teško. Ali da gledamo pozitivno sa neke strane, imaju solidan tim koji mora da raste", rekao je Rade Bogdanović.

Bonus video: