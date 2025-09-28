Slušaj vest

Relja Obrić je rođen u našoj prestonici 11. aprila 2006. godine, što znači da je ove godina proslavio 19. rođendan.

Počeo je fudbalom da se bavi kao mali dečak u Milutincu, a boravak u mlađim kategorijama Partizana gde je bio i kapiten je za njega, kao i za svakog drugog mališana, neprocenjivo iskustvo.

Nije stigao do prvog tima u Humskoj, već je 2023. godine prešao u Atalantu gde sada igra u mladom timu.

Visoki defanzivac je već sa 14 godina prihvatio poziv reprezentacije Slovenije, a kako još uvek nije debitovao za seniorsku reprezentaciju te zemlje ima pravo da promeni odluku i ipak zaigra za Srbiju.

Ali...

Obrić na treningu u Atalanti Foto: MICHELE MARAVIGLIA/ANSA

Obrić je nedavno dao intervju za slovenački portal "Ekipa" tokom kojeg je dobio pitanje da li bi promenio nacionalnu selekciju ukoliko bi dobio poziv Dragana Stojkovića Piksija.

"Kakvo je to pitanje? Nikada ne bih promenio slovenačku reprezentaciju. Slovenija mi je dala priliku koju nikad pre nisam dobio. Vrlo sam zahvalan Fudbalskom savezu Slovenije, svima koji su uključeni u celi proces oko mene. Hvala svim trenerima i svima onima koji stoje iza mog poziva u reprezentaciju. Svaki put kad dobijem poziv, presrećan sam, jer znam da ću igrati za nekoga ko veruje u mene. I u koga ja verujem. To je ono što volim u fudbalu. Igrati s ljubavlju", rekao je Relja Obrić.

Žikica i baka iz Slovenije

"Kada sam imao 14 godina došao sam prvi put u Sloveniju da igram za reprezentaciju. Sa 14 me je kontaktirao Fudbalski savez Slovenije i sve je sjajno prošlo. Onda mi tokom pandemije virusa korona Partizan nije dao da idem u reprezentaciju, pa sam sledeći put igrao za U15 i U16 selekciju. Protiv Poljske sam debitovao i mislim samo o Sloveniji. Slovenija me je prvi put kontaktirala na turniru u Starom Pazovi koji sam igrao za Partizan sa Krškim, Mariborom, Olimpijom... Prišao mi je Žikica Vuksanović iz Maribora i pitao me da li bih igrao. Moja baka sa mamine strane je Slovenka iz Idrije".



Poziv iz Srbije?



Upitan je mladi fudbaler i da li je dobio poziv da igra za Srbiju.

"Moram da priznam da sam pozivan samo u selekciju Beograda gde igraju najbolji fudbaleri iz beogradskih klubova. Nisam dobio poziv u reprezentaciju Srbije. Možda je Srbija i bila zainteresovana, ali ja nisam uopšte, zbog Slovenije".

Na Evropskom prvenstvu za fudbalere uzrasta do 17 godina je sa Slovenijom pobedio Srbiju rezultatom 4:2.

"Bilo je to sjajno iskustvo, mogu da kažem da je pre meča bilo mnogo pritiska na meni. Očekivao sam mnogo od nas i pokazali smo da smo ozbiljan tim kada smo poveli sa 4:0", rekao je Relja Obrić.

