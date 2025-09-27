Slušaj vest

Perspektivni golman i najmlađi debitant u istoriji Crvene zvezde Savo Radanović je u klupskim prostorijama potpisao novi ugovor sa klubom do 2028. godine.

‍

Za prvi tim Crvene zvezde Savo Radanović, kršni Trebinjac, debitovao je u sezoni 2024/2025 na utakmici 26. kola Superlige Srbije protiv ekipe IMT.

Savo Radanović, mladi golman Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Imao je Savo Radanović samo 16 godina i dva dana, čime je postao najmlađi debitant u istoriji Crvene zvezde i nacionalnog prvenstva.

- Znači mi poverenje koje mi je ukazao najveći klub na Balkanu. To mi daje potrebno samopouzdanje i zahvalan sam na pruženoj prilici. Velika mi je čast što sam najmlađi debitant u istoriji kluba, a u isto vreme to je i pozitivan pritisak da ukazano poverenje u narednim godinama opravdam - rekao je Radanović.

Mladi golman već duži period trenira i deli svlačionicu sa prvotimcima.

- Treniram sa golmanima prvog tima već duži vremenski period. Mateus, Glazer i Guteša, svi smo pre svega sjajni prijatelji i stalno smo u kontaktu. Daju mi pregršt saveta, trudim se da sve usvojim i napredujem.

1/7 Vidi galeriju Savo Radanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Veruje momak iz Trebinja da može još mnogo da napreduje.

- Prostor za napredak vidim u svim segmentima, kako fudbalskim, tako i mentalnim. Znače mi minuti u dresu Grafičara, pružaju mi seniorsko iskustvo, koje retko ko može da stekne u mojim godinama, te hvala svima na ukazanoj šansi, nadam se da ću je opravdati - podvukao je mladi golman za koga u Zvezdi kažu da podseća na čuvenog Đanluiđija Donarumu iz Mančester sitija.

Savo Radanović je rođen 28. februara 2009. godine u Trebinju. U Omladinsku školu Crvene zvezde je stigao kao jedan od najtalentovanijih mladih golmana. Tokom 2024. godine visoki čuvar mreže je dobio priliku na velikoj sceni, kada je na nastupio u Omladinskoj Ligi šampiona protiv Monaka i pokazao da je pravi zalog za budućnost Crvene zvezde. Na golu omladinske selekcije je stajao na mečevima protiv Štutgarta, Milana, kao i u duelu sa Barselonom, kada se istakao sjajnim odbranama i bio najmlađi igrač na terenu sa samo 15 godina.