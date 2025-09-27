NASTAVLJA SE SJAJNA AKCIJA CRVENE ZVEZDE: Besplatan ulaz za decu do 14 godina na utakmicu protiv Radničkog u nedelju!
FK Crvena zvezda saopštio je danas da će ulaz na istočnu tribinu stadiona "Rajko Mitić" biti besplatan za decu do 14 godina na utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca.
Crveno-beli će sutra od 19.00 časova (TV Arena 1 Premium) dočekati Radnički u 10. kolu Superlige Srbije.
"Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji su poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv kragujevačkog Radničkog moći da prate sa istočne tribine stadiona 'Rajko Mitić', a ulaz je specijalno obeležen. Takođe, duelu 10. kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Radničkog", navodi se na sajtu kluba.
Crveno-beli su podsetili da je klub za sve devojčice i dečake do 14 godina kreirao posebne Super zvezdaš sezonske ulaznice za takmičarsku godinu 2025/26.
"Super zvezdaš sezonske kartice za takmičarsku godinu 2025/26 obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na svim domaćim utakmicama. Super kartice svi zainteresovani mogu preuzeti u servisu za članstvo Crvene zvezde u pratnji roditelja ili punoletnog člana porodice. Potrebno je da deca ponesu đačku knjižicu ili neki drugi dokument, a zatim i da se odluče za Super zvezdaš karticu sa likom junaka po izboru", saopštila je Crvena zvezda.
Dodaje se i da je u toku onlajn prodaja ulaznica za duel sa Radničkim, dok je kupovina karata dostupna i na šalterima stadiona "Rajko Mitić".
Cena karte za severnu tribinu košta 400 dinara, dok je za istočnu 500. Ulaznica za zapadnu tribinu je 700 dinara, a za tribinu "Siniša Mihajlović" 1.400.