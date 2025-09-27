Slušaj vest

FK Crvena zvezda saopštio je danas da će ulaz na istočnu tribinu stadiona "Rajko Mitić" biti besplatan za decu do 14 godina na utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca.

Crveno-beli će sutra od 19.00 časova (TV Arena 1 Premium) dočekati Radnički u 10. kolu Superlige Srbije.

Dečaci i devojčice u društvu Zvezdana Zvezdanića na Marakani Foto: Www.crvenazvezdafk.com

"Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji su poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv kragujevačkog Radničkog moći da prate sa istočne tribine stadiona 'Rajko Mitić', a ulaz je specijalno obeležen. Takođe, duelu 10. kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Radničkog", navodi se na sajtu kluba.

Crveno-beli su podsetili da je klub za sve devojčice i dečake do 14 godina kreirao posebne Super zvezdaš sezonske ulaznice za takmičarsku godinu 2025/26.

"Super zvezdaš sezonske kartice za takmičarsku godinu 2025/26 obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na svim domaćim utakmicama. Super kartice svi zainteresovani mogu preuzeti u servisu za članstvo Crvene zvezde u pratnji roditelja ili punoletnog člana porodice. Potrebno je da deca ponesu đačku knjižicu ili neki drugi dokument, a zatim i da se odluče za Super zvezdaš karticu sa likom junaka po izboru", saopštila je Crvena zvezda.

Dodaje se i da je u toku onlajn prodaja ulaznica za duel sa Radničkim, dok je kupovina karata dostupna i na šalterima stadiona "Rajko Mitić".

Cena karte za severnu tribinu košta 400 dinara, dok je za istočnu 500. Ulaznica za zapadnu tribinu je 700 dinara, a za tribinu "Siniša Mihajlović" 1.400.