Fudbaleri Juventusa odigrali su večeras na svom terenu u Torinu nerešeno 1:1 protiv Atalante, u utakmici petog kola Serije A.

Atalanta je povela golom koji je Kamaldin Sulemana postigao u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Bod Juventusu doneo je Huan Kabal pogotkom u 78. minutu.

Ekipa iz Bergama utakmicu je završila sa desetoricom, nakon što je Marten de Ron dobio drugi žuti karton.

Srpski fuidbaler Dušan Vlahović nije nastupio na ovom meču.

Juventus je drugu uzastopnu utakmicu odigrao nerešeno i drugi je na tabeli sa 11 bodova.

Atalanta je posle trećeg remija peta sa devet bodova.

Ranije danas Komo i Kremoneze odigrali su nerešeno 1:1.

