Fudbaleri Spartaka iz Subotice su nedavno ostali bez trenera, pošto je Dušan Đorđević napustio ovaj klub, a podmah su se povele i teme oko toga - ko će ga zameniti.

Kako je naveo klub iz Subotice, novi trener Spartaka biće nekadašnji štoper Crvene zvezde Đorđe Tutorić:

Spartak - Crvena zvezda Foto: Starsport

- Svi navodi, u vezi sa budućim šefom stručnog štaba, koji se prethodnih nekoliko dana pojavljuju u medijima, su apsolutno netačni. Đorđe Tutorić, dugogodišnji član stručnog štaba, koji će predvoditi ekipu u izuzetno važnoj utakmici protiv Napretka, ima maksimalnu podršku i poverenje uprave kluba, a konačna odluka o šefu i novom stručnom štabu će biti doneta najkasnije do reprezentativne pauze.

- Čvrsto verujemo u kvalitet naše ekipe i pažljivo ćemo vući poteze, koji će nam omogućiti da što pre izađemo iz situacije u kojoj se nalazimo i stavimo sebe u položaj da se borimo za plej of, što i jeste cilj za ovu sezonu, bez obzira na loš start - poručio je Simović.

Tutorić je karijeru počeo u Spartaku, potom je igrao za Zvezdu, koja ga je slala na pozamice u Jedinstvo Ub, Mladost Apatin, pre nego ga je prodala Kodželisporu za 650.000 evra, a on se vratio u Zvezdu samo šest meseci kasnije.

Potom je igrao za Ferencvaroš, Novi Pazar, Atjrau i Ermionidijas. Stigao je u Suboticu ponovo 2022. godine.

