Slušaj vest

Fudbaleri Hetafea odigrali su danas na svom terenu nerešeno protiv Levantea 1:1, u utakmici sedmog kola španske La Lige.

Bivši vezista Partizana Kervin Arijaga našao se od prvog minuta u redovima Levantea.

Kevin Arijaga u dresu Partizana Foto: Starsport

Prednost Levanteu doneo je Ivan Romero golom u 26. minutu, a izjednačenje Hetafeu Huan Iglesijas pogotkom u 57. minutu.

Hetafe je peti na tabeli sa 11 bodova, dok Levante zauzima 16. mesto sa pet bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Hetafe u Pamploni protiv Osasune, a Levante protiv Ovijeda.

Ne propustiteFudbalSTIGAO NOVI TRENER: Bivši štoper Crvene zvezde gasi požar!
Stadion Crvene zvezde pred Leh
Ostali sportoviNIKOLA GRBIĆ SPORTSKI PRIZNAO PORAZ: Italijani su odigrali neverovatno...
profimedia0896885174.jpg
FudbalTIJAGO I JENSEN SRUŠILI OČAJNI JUNEJTED: Agonija "crvenih đavola" se nastavlja
Igor Tijago
Fudbal"U SRBIJI NI REAL MADRID NE BI MOGAO DA BUDE ŠAMPION!" Predsednik srpskog kluba izgovorio reči koje će se prepričavati!
Žemberi na utakmici protiv Voždovca

BONUS VIDEO:

Mali Đurađ sa fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir