Bivši fudbaler Partizana Kervin Arijaga starter u Levanteu.
ZA ŠPANSKU LA LIGA VALJA, A PARTIZANU NE: Arijaga starter u jednom od najjačih šampionata na svetu!
Fudbaleri Hetafea odigrali su danas na svom terenu nerešeno protiv Levantea 1:1, u utakmici sedmog kola španske La Lige.
Bivši vezista Partizana Kervin Arijaga našao se od prvog minuta u redovima Levantea.
Kevin Arijaga u dresu Partizana Foto: Starsport
Prednost Levanteu doneo je Ivan Romero golom u 26. minutu, a izjednačenje Hetafeu Huan Iglesijas pogotkom u 57. minutu.
Hetafe je peti na tabeli sa 11 bodova, dok Levante zauzima 16. mesto sa pet bodova.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Hetafe u Pamploni protiv Osasune, a Levante protiv Ovijeda.
