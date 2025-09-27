„Dobio sam poruku, napisao mi je prijatelj koji mnogo voli Zvezdu: „Brate, ne slažem se sa ovim, šta ti misliš? Tog dana kad smo ispratili na večni počinak našeg kapitena Dejana Milovanovića…Gledam snimak i ne verujem!“, rekao je Bogavac gostujući u 81. epizodi popularnog fudbalskog podkasta „Wish&Goal“ kod Nebojše Viškovića i Gojka Andrijaševića.

„Izgleda da mnogi igrači nemaju mišljenje kao mi, tu nema ljubavi. Nije da nekoga korim, ali da se drži kasetofon i peva uz Cecu tog dana…Za mene je to propast! Slavi drugog dana, ali nemoj tog dana. To su bili naši igrači, neću ih imenovati, neka se pronađu…Ne kažem, Ivanić je skanidrao njegovo ime, posvećena je utakmica. Ali, zašto muzika? Nema muzike, sahranili smo našeg zvezdaša, komemoracija bila…“, objasnio je Bogavac.