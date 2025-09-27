BUNDESLIGA: Nove pobede Borusije i Leverkuzena!
Fudbaleri Borusije Dortmund i Leverkuzena ostvarili su pobede u petom kolu Bundeslige.
Subotnji program nemačkog fudbala je počeo u standardnom subotnjem terminu (15 časova i 30 minuta) i nakon što je Bajern u petak uveče došao do pete uzastopne pobede, "jurnjava" za njima se nastavila.
Tako su fudbaleri Bajer Leverkuzena uspeli da savladaju Sent Pauli na teškom gostovanju rezultatom 2:1.
Borusija Dortmund je nakon kiksa protiv upravo Sent Paulija u prvom kolu i remija sa njima stigla do četvrte pobede pa će pokušati da koliko-toliko održe korak za Bajernom.
Dortmund je rezultatom 2:0 pobedio Majnc na gostovanju i stigao do 13. boda u Bundesligi ove sezone.
Razenbal Lajpcig je, takođe kao gost, pobedio ekipu Volfsburga rezultatom 1:0.
Ova minimalna pobeda donela im je tri boda, a strelac tog jedinog pogotka bio je Bakajoko i to na samom startu susreta, tačnije u 8. minutu.
Bundesliga, 5. kolo
Petak
Bajern - Verder 4:0 (2:0)
Dijaz 22, Kejn 45p, 65, Lajmer 88
Subota
Hajdenhajm - Augzburg 2:1 (0:0)
Kaufman 47, Konte 54 - Tic 90+8
Majnc - Borusija Dortmund 0:2 (0:2)
Svenson 27, Adejemi 40
Sent Pauli - Bajer Leverkuzen 1:2 (1:1)
Val 32 - Tapsoba 25, Poku 58
Volfsburg - Lajpcig 0:1 (0:1)
Bakajoko 8
18:30 Borusija Menhengladbah - Frankfurt
Nedelja
15:30 Frajburg - Hofenhajm
17:30 Keln - Štutgart
19:30 Union Berlin - HSV
