Fudbaleri Borusije Dortmund i Leverkuzena ostvarili su pobede u petom kolu Bundeslige.

Subotnji program nemačkog fudbala je počeo u standardnom subotnjem terminu (15 časova i 30 minuta) i nakon što je Bajern u petak uveče došao do pete uzastopne pobede, "jurnjava" za njima se nastavila.

Tako su fudbaleri Bajer Leverkuzena uspeli da savladaju Sent Pauli na teškom gostovanju rezultatom 2:1.

Borusija Dortmund je nakon kiksa protiv upravo Sent Paulija u prvom kolu i remija sa njima stigla do četvrte pobede pa će pokušati da koliko-toliko održe korak za Bajernom.

Dortmund je rezultatom 2:0 pobedio Majnc na gostovanju i stigao do 13. boda u Bundesligi ove sezone.

Razenbal Lajpcig je, takođe kao gost, pobedio ekipu Volfsburga rezultatom 1:0.

Ova minimalna pobeda donela im je tri boda, a strelac tog jedinog pogotka bio je Bakajoko i to na samom startu susreta, tačnije u 8. minutu.

Bundesliga, 5. kolo

Petak

Bajern - Verder 4:0 (2:0)

Dijaz 22, Kejn 45p, 65, Lajmer 88

Subota

Hajdenhajm - Augzburg 2:1 (0:0)

Kaufman 47, Konte 54 - Tic 90+8

Majnc - Borusija Dortmund 0:2 (0:2)

Svenson 27, Adejemi 40

Sent Pauli - Bajer Leverkuzen 1:2 (1:1)

Val 32 - Tapsoba 25, Poku 58

Volfsburg - Lajpcig 0:1 (0:1)

Bakajoko 8

18:30 Borusija Menhengladbah - Frankfurt

Nedelja

15:30 Frajburg - Hofenhajm

17:30 Keln - Štutgart

19:30 Union Berlin - HSV

