Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su danas na svom terenu u Londonu Liverpul 2:1, u utakmici šestog kola Premijer lige i naneli mu prvi poraz u šampionatu.

Kristal Palas je poveo golom koji je Ismaila Sar postigao u devetom minutu, a Liverpul je izjednačio u 87. minutu golom Federika Kijeze.

Londonska ekipa pobedila je golom Edija Nketije u petom minutu nadoknade vremena. Prethodno, pogodak je proveravan zbog mogućeg ofsajda.

Kristal Palas je ostao jedina neporažena ekipa u Premijer ligi, ostvario je treću pobedu i popeo se na drugo mesto na tabeli sa 12 bodova. Aktuelni šampion Luverpul prekinuo je niz od pet pobeda i prvi je sa 15 bodova.

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na svom terenu Barnli 5:1.

Siti je poveo u 12. minutu kada je Maksim Estev postigao autogol, a izjednačio je Džejdon Entoni u 38. minutu.

Domaći su poveli golom Mateusa Nunesa u 61. minutu, a prednost su udvostručili kada je Estev postigao svoj drugi autogol na utakmici u 65. minutu. Do kraja utakmice dva gola postigao je Erling Haland u 90. i u trećem minutu nadoknade vremena.

Siti je u poslednje tri utakmice bez poraza i popeo se na četvrto mesto sa 10 bodova, a Barnli je bez pobede u poslednja četiri meča i zauzima 17. mesto na tabeli sa četiri boda.

Fudbaleri Brajtona pobedili su na Stamford Bridžu domaći Čelsi 3:1.

Čelsi je poveo golom Enca Fernandesa u 24. minutu, a izjednačio je Dani Velbek u 77. Brajton je poveo pogotkom Maksima De Kujpera u drugom minutu nadoknade vremena, a konačan rezultat postavio je Velbek svojim drugim golom na utakmici u 10. minutu nadoknade vremena.

Brajton je ostvario drugu pobedu u ligi i 10. je na tabeli sa osam bodova. Čelsi je pretrpeo drugi uzastopni poraz, tri poslednje utakmice je bez pobede i zauzima sedmo mesto sa takođe osam bodova.

Fudbaleri Lidsa odigrali su na svom terenu protiv Bornmuta nerešeno 2:2, a kasnije igraju Notingem Forest - Sanderlend i Totenhem - Vulverhempton.

Ranije danas Brentford je na svom terenu pobedio Mančester junajted 3:1.