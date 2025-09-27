Slušaj vest

Fudbaleri Atletika pobedili su na svom terenu Real sa 5:2 u 177. madridskom derbiju, u utakmici sedmog kola španskog prvenstva.

Atletiko je tako zabeležio najubedljiviji trijumf u poslednjih 75 godina.

Trener Real Madrida Ćabi Alonso smatra da je njegov tim danas zasluženo izgubio u gradskom derbiju.

Atletiko je zasluženo naneo Realu prvi poraz ove sezone.

"Bila je ovo veoma loša igra i loš meč. Ovo je poraz koji bol, ali ovo je i pozitivan bol. Zasluženo smo izgubili i nema izgovora. Bili smo loši u svemu. Nismo mogli da uspostavimo pas igru, da dobijamo duele, da stvaramo šanse. Moramo da analiziramo sve što se desilo i da se popravimo i siguran sam da hoćemo. Nismo smeli da padnemo u drugom poluvremenu, nedostajalo nam je mnogo toga", rekao je Ćabi Alonso i nastavio:

"Jednostavno, nismo bili dovoljno kompetitivni. Ovaj bol moramo da iskoristimo kao gorivo za sve što tek sledi. Moramo da budemo bolji, jednostavno je tako. Ali, ovo je proces. Mi smo u fazi kada gradimo naš identitet i siguran sam da ćemo biti samo bolji. Ali, danas smo sve poklonili rivalu i nismo im se uopšte suprostavljali. S druge strane, ne smemo da zaboravimo ni dobar niz koji je iza nas, jer se porazi dešavaju, bole, ali moramo da se vratimo na naš put i da reagujemo i to odmah. Sezona je tek počela", istakao je Ćabi Alonso.

Ukoliko Barselona pobedi Real Sosijedad u nedelju, preskočiće Real Madrid na vrhu tabele.

Real Madrid sada gostuje Kairatu i ide na put od 6.000 kilometara, a potom pred reprezentativnu pauzu dočekuje Viljareal.