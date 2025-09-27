Trener Partizana Srđan Blagojević bez dlake na jeziku.
iskreno
BLAGOJEVIĆ NAKON POBEDE PROTIV OFK BEOGRAD: "Biće muzike i slavlja"!
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana savladali su rezultatom 2:0 ekipu OFK Beograda u 10. kolu Superlige Srbije.
Golove su postigli Vanja Dragojević i Jovan Milošević.
OFK Beograd - Partizan Foto: Starsport
Vidi galeriju
Posle meča oglasio se trener Partizana Srđan Blagojević:
- Nema goreg u fudbalu kada putujete daleko, a izgubite utakmicu, mi smo to izbegli. Biće muzike, imamo pravo na to. Dobro je bilo od samog početka, znali smo da su opasni, posebno u tranzicijama. Imaju ozbilljan kvalitet, sigurno će biti u vrhu tabele do kraja šampionata. Zahvaljujem se navijačima, pokazali su koliko su privrženi klubu, mi idemo dalje - rekao je Blagojević.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši