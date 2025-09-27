Slušaj vest

Fudbaleri OFK Beograda pretrpeli su novi poraz u Superligi Srbije, ovoga puta je od njih bila bolja ekipa Partizana sa 2:0.

Posle utakmice je iskren bio i Simo Krunić, koji je rekao da je Partizan zasluženo pobedio:

- Mislim da naša prilika uzmemo bdove, zadovoljni smo bodom, bilo je kad smo imali 2-3 prilike, da smo dali gol digli bismo se. Preseklo nas kad je dao, teško je bilo da se vratimo. Zaslužena pobeda Partizana. Mislim da smo u nekim fazama igre mogli bolje, ali nismo, dosta smo izgubili, malo smo se mučili. Gčledaćemo da izvučemo pouke da boi u narednim utakmicama gledali da popravimo našu igru i rezultat.

Upitan je potom i oko "sage" i gostovanja u Zaječaru.

- Mi ćemo nastaviti da igramo ovde dok naš stadion bude završen. Zbog čega? Imamo prelep stadion, publika, dobar teren, dobri uslovi, ko je postavljao pitanje. Celu godinu smo igrlai i bilo je super. To ne razumem, ambijent dobar. Putujemo i mi. Svake sedmice smo bili gosti što se tiče putovanja, to nam nije smetalo, to ne razumem. Mi nemamo naš teren. Iz bezbedonosnih uslova i svega zbog organizacije utakmice.

