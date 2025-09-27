Slušaj vest

Vulverhempton je poveo u 54. minutu golom Santjaga Buena, a domaći su izjednačili u četvrtom minutu nadoknade vremena kada je strelac bio Žoao Palinja.

Totenhem je poslednje dve utakmice završio remijem i ima 11 bodova na trećem mestu na tabeli.

Vulverhempton je posle pet uzastopnih poraza osvojio prvi bod u prvenstvu i poslednji je na tabeli.

Ranije danas Brentford je pobedio Mančester junajted 3:1, Brajton je pobedio Čelsi takođe 3:1, a Kristal Palas je pobedio Liverpul 2:1 i naneo mu prvi poraz u sezoni.

Lids i Bornmut odigrali su nerešeno 2:2, Mančester siti pobedio je Barnli 5:1, a Sanderlend je pobedio Notingem Forest 1:0.