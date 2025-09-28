Slušaj vest

Fudbaleri Milana su u seriji od četiri pobede i u dobrom raspoloženju na svom stadionu dočekuju Napoli u petom kolu Serije A.

U prethodna četiri duela videli smo jedan remi, dve pobede Napolija i jedan trijumf Milana, a kakva je sada predikcija?

Bukmejkeri Meridiana vide Milan kao favorita, kvota je 2.40, ali to nije ono najbolje.

A, kako da je iskoristite?

Tako što ćete se registrovati na sajtu Meridiana, verifikovati nalog i preuzeti bonus dobrodošlice koji ide i do 6.500 dinara, a onda iskoristite bustovane kvote i odigrajte novi tiket.

U Italiji su svi na nogama i spremni za novi derbi, a uz Meridian tvoj tiket dobija novu dimenziju. Registruj se, uzmi bonus i iskoristi bustovane kvote – jer velike utakmice zaslužuju i velike dobitke!

*Napomena: kvote su podložne promenama.