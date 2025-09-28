Najmanje četiri nedelje Ćabi neće moći da računa na iskusnog asa.
DAN POSLE DEBAKLA U DERBIJU TRENER REALA DOBIO KATASTROFALNU VEST! Minimum četiri nedelje neće moći da računa na iskusnog defanzivca!
Fudbaler Reala Dani Karvahal odsustvovaće najmanje četiri nedelje van terena zbog povrede mišića desne noge, prenose danas španski mediji.
Karvahal (33) se povredio u subotu na meču sedmog kola La Lige protiv gradskog rivala Atletika. Podsetimo, Real je poražen rezultatom 5:2, a Karvahal je zbog povrede zamenjen u 59. minutu.
Kraljevski klub je danas saopštio da je posle dodatnih pregleda utvrđeno da je iskusni fudbaler doživeo povredu desne noge, ali nije precizirao koliko će Karvahal morati da odsustvuje van terena.
Međutim, španski mediji tvrde da fudbalera Reala očekuje pauza od najmanje četiri nedelje.
